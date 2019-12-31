Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığa hapis cezası verildi
|31 Aralık 2019 16:17
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Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığa hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 3 ayrı duruşmaya, tutuksuz sanıklar İlim Nur H, Harun B. ve Ahmet D. ile avukatları katıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, İlim Nur H'ye isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay, eski asker Ahmet D'ye 4 yıl 2 ay, Harun B'ye de "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
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