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Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sena Arslan, işitme engellilerin hayatına dokunmak için işaret dili öğrendiği kursta eğitmenlik yapıyor
 31 Aralık 2019 16:25
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Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sena Arslan, işitme engellilerin hayatına dokunmak için işaret dili öğrendiği kursta eğitmenlik yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Ünye Şubesinde Türk işaret dili eğitmeni olan 24 yaşındaki Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işaret dili eğitimine 2016'da arkadaşının tavsiyesiyle ORMEK'te başladığını söyledi.

Kursların eğlenceli geçmesi ve işitme engellilerin kalbine dokunduğunu hissetmesiyle işaret diline ilgisinin biraz daha arttığını dile getiren Arslan, 2,5 ay süren kurs sonunda işaret dilini öğrendiğini belirtti.

Arslan, işaret dilini başkalarına da öğretip işitme engellilere yardımcı olmak için eğitmen olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Kursiyer olarak başladığım kurumda, 3 yıl aradan sonra eğitimci olarak hayatımı devam ettiriyorum. 3 aydır eğitim veriyorum." dedi.

İşaret dilini öğrendikten sonra işitme engellilerle iletişiminin arttığına dikkati çeken Arslan, onları daha iyi anladığını, empati düzeyi ve farkındalığının arttığını aktardı.

Arslan, işaret dilini öğrendiği eğitmeni Arzu Kıranlı'yı kendisine örnek aldığını anlattı.

ORMEK bünyesinde 5 yıldır devam eden Türk işaret dili kurslarıyla işitme engelliler için farkındalık oluşturulduğuna işaret eden Arslan, "ORMEK'te yıl sonu gösterilerimizde hem sunuculuk, hem işaret dili öğrenen kursiyerlerimizle oyunculuk yapıyorum. Tiyatro oyunlarımız çok beğenildi. İşaret dili öğrenmek isteyenlere ORMEK bünyesindeki kurslara katılmalarını tavsiye ederim. Kursumuza işitme engellilerle iletişim kurmak isteyen herkes katılım sağlıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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