Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası
|31 Aralık 2019 16:40
|Yazdır
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz'a ait gebe inek öldü. Veteriner hekim tarafından yapılan incelemenin ardından durumun bildirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvandan numune aldı.
Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, durum camiden yapılan anonsla da vatandaşlara duyuruldu.
Şerikanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, yaptığı açıklamada, tüm mahalle sakinlerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı
31 Aralık 2019 17:55
|Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük
31 Aralık 2019 17:18
|Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama
31 Aralık 2019 16:58
|Tarihi ilçe bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı
31 Aralık 2019 16:15
|İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı
31 Aralık 2019 15:53
|Durdurmaya çalıştığı otomobil üzerinden geçti
31 Aralık 2019 15:42
|Bu şehirde içme suyunda yüzde 50 indirim yapıldı
31 Aralık 2019 15:16
|Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
31 Aralık 2019 14:40
|Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek
31 Aralık 2019 14:13
|Adanalılar yılbaşında boru ve açma kebabını tercih ediyor
31 Aralık 2019 13:44