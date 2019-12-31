Acun Ilıcalı TV8'e için eleman alacak...Peki şartlar neler?

Tüm çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak telefon, mobilya, bilgisayar ve 5 yıldızlı otelde tatil hediye eden Acun Ilıcalı'dan yeni haber. Ülkemizin en büyük prodüksiyon şirketleri arasında yer almakta olan Acun Medya yeni yılda Türkye'nin dört bir yanında televizyon üzerinden programları ile yayın yapmaya devam etmekte olup bünyelerine açık kadrolar için personel alımları da gerçekleştirecek.

Acun Medya Prodüksiyon aracılığı ile ilanlar TV8'in resmi kariyer sayfası aracılığı ile ya da internette bulunan kariyer siteleri vasıtası ile duyuruldu. 11 farklı kadro için personel alımı yapılacağını duyuran Acun Medya, hangi pozisyonlar için alımlar yapacak merak konusu oldu.

PEKİ ACUN MEDYA PRODÜKSİYON HANGİ ALANLARA KADRO AÇTI?

İlgili kadrolar "Romence Tercüman, Macarca Tercüman, Depo Yöneticisi, Oracle Fonksyonel Analist (Lojistik), Sosyal Medya Uzmanı, Bordro ve Özlük İşler Uzmanı, Teknik Eleman, Restoran Müdürü, İspanyolca Tercüman, Budget And Planning Supervısor, Mimar" kadroları için Acun Medya personel alımı gerçekleştirmektedir.

Bazı kadrolar için hangi niteliklerin aranacağı pozisyonun isminden belli olmakta olup diğer Depo Yöneticisi, Sosyal Medya uzmanı, Lojistik Personeli gibi kadrolar için özel şartlar aranmamakta olup genel şartlara uyum sağlayanlar müracaat edebilir.