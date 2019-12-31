Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|31 Aralık 2019 17:26
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9420
|5,9430
|5,9490
|5,9500
|Avro
|6,6520
|6,6530
|6,6810
|6,6820
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|7,8360
|7,8750
|İsviçre Frangı
|6,1070
|6,1380
|6,1510
|6,1820
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9200
|5,9800
|5,9250
|5,9850
|Avro
|6,6150
|6,6850
|6,6400
|6,7100
|Sterlin
|7,7070
|7,8560
|7,7680
|7,9250
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