1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 31 Aralık 2019 17:26
Yazdır
Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9420 5,9430 5,9490 5,9500
Avro 6,6520 6,6530 6,6810 6,6820
Sterlin 7,7900 7,8290 7,8360 7,8750
İsviçre Frangı 6,1070 6,1380 6,1510 6,1820
ANKARA
ABD Doları 5,9200 5,9800 5,9250 5,9850
Avro 6,6150 6,6850 6,6400 6,7100
Sterlin 7,7070 7,8560 7,7680 7,9250
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılın son gününde altın fiyatları
31 Aralık 2019 17:34		 Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
31 Aralık 2019 13:10
Çeyrek altın ne kadar oldu?
31 Aralık 2019 12:54		 Gram altın 292 lira seviyelerinde
31 Aralık 2019 12:13
Gün ortası döviz fiyatları
31 Aralık 2019 12:09		 Borsa, güne yükselişle başladı
31 Aralık 2019 10:15
Güne başlarken döviz fiyatları
31 Aralık 2019 09:51		 Borsa günü yükselişle tamamladı
30 Aralık 2019 18:19
Altında gün sonu fiyatları
30 Aralık 2019 17:35		 Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
30 Aralık 2019 17:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira17:55 - Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı17:45 - 'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'17:39 - Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi17:36 - Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak17:34 - Yılın son gününde altın fiyatları17:33 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı17:29 - Karabük'te 2019'da FETÖ'den bin 778 kişiye işlem yapıldı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - İmamın çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor
17:23 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler esas hakkındaki savunmalarını tamamladı17:21 - 2019'un büyük ikramiyesi hazineye devredildi17:18 - Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük17:05 - İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı16:58 - Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama16:52 - Acun Ilıcalı TV8'e için eleman alacak...Peki şartlar neler?16:40 - Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası16:25 - Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekip gitme isteği 1
mertcan bilici 1
atiye 3
liverpool 1
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 2
hoşgeldin şehr-i transfer 1
yaşamak 1
the irishman 1
intihar 4
nörofren 2
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam