DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı
|31 Aralık 2019 17:33
|Yazdır
BURDUR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Hatay'da ise bağlantılı olduğu 6 kişi yakalandı.
Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Burdur ile Hatay jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ, El Nusra Cephesi (ENC), Fetih El Şam Cephesi (FEC), Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu M.E. Burdur'da, bağlantılı olduğu belirtilen Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkılarak, yapılan incelemede M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi.
M.E.'nin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yaştaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu tespit edildi. M.E.'nin ayrıca örgüt propagandası için videolar yayınlandığı belirlendi.
6'sı Suriyeli 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karabük'te 2019'da FETÖ'den bin 778 kişiye işlem yapıldı
31 Aralık 2019 17:29
|Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler esas hakkındaki savunmalarını tamamladı
31 Aralık 2019 17:23
|Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
31 Aralık 2019 16:17
|Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
31 Aralık 2019 15:32
|Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
31 Aralık 2019 14:52
|Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis
31 Aralık 2019 14:51
|Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı
31 Aralık 2019 14:16
|Ankara'da eylem hazırlığındaki 6 DAEŞ'lı terörist yakalandı
31 Aralık 2019 13:26
|PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
31 Aralık 2019 12:50
|Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı
31 Aralık 2019 12:37