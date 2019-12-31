Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 73,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
|31 Aralık 2019 17:36
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 80 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 73,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 80 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 73,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
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