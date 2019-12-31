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Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu bazı sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini karara bağlayan mahkeme heyeti, ret istemlerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle ayrı ayrı geri çevrilmesine hükmetti
 31 Aralık 2019 17:39
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Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının yaptığı reddi hakim taleplerinin geri çevrilmelerine karar verdi.

Dokuz sanığın avukatları, davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine, reddi hakim taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

Talebi karara bağlayan mahkeme heyeti, dilekçede ret sebebi olarak ileri sürülen hususların 24 Aralık'ta yapılan duruşmada verilen ara kararlara ilişkin olduğunu, bu hususların ilgili celsede değerlendirilip karara bağlandığı, bu kararlara karşı hukuki denetim ve ilgili itiraz mercileri ile sürelerin bildirildiği, heyetin hukuki değerlendirme ve hukuki tasarruflarının ret sebebi sayılamayacağını belirtti.

Taleplerin ''reddine veya kabulüne'' ilişkin kararların, ret sebebi olarak öne sürülemeyeceği, avukatların talep gerekçelerinde CMK'nın 23. ve 24. maddelerinde sayılan sebeplere dayanmadığını vurgulayan mahkeme heyeti, bu nedenlerle ''ret istemlerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı'' gerekçesiyle ayrı ayrı geri çevrilmesine hükmetti.

Heyet ayrıca, sanık Kavala'ın avukatlarının 24 Aralık'ta yapılan celsede Adalet Bakanlığından mahkemeye geldiği ileri sürülen tercümeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının görülmeyip okunmadığını iddia ettiğini ancak söz konusu tercümeli AİHM kararının mahkemeye hem UYAP üzerinden hem de fiziken 26 Aralık'ta ibraz edildiği ve bu tarihe kadar mahkemede bulunmadığını belirterek, ret isteminin geri çevrilmesine ilişkin karara bir hafta içerisinde itiraz edilebileceğine oy birliğiyle karar verdi.
Anadolu Ajansı
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