1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor. Devriye gezen atlı polisler turistlerden yoğun ilgi gördü
 31 Aralık 2019 17:55
Yazdır
Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor. Devriye gezen atlı polisler turistlerden yoğun ilgi gördü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün Taksim dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Taksim Meydanına çıkan yollar ise saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen "Atlı Polisleri" gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

Yeni yıla Taksimde gireceğini söyleyen bir turist, "Atlar çok güzel, güvenlik ise çok iyi görünüyor. Atlar burada ve çok güzel. Her yerde polis var ve güvendeyiz. Umarım her şey çok güzel gider. Herkese mutlu yıllar" dedi. Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen bir başka turist ise, "Her şey çok güzel, burası çok güvenli. İnşallah hep böyle olur. Atlı polisler de çok güzel" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük
31 Aralık 2019 17:18		 Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama
31 Aralık 2019 16:58
Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası
31 Aralık 2019 16:40		 Tarihi ilçe bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı
31 Aralık 2019 16:15
İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı
31 Aralık 2019 15:53		 Durdurmaya çalıştığı otomobil üzerinden geçti
31 Aralık 2019 15:42
Bu şehirde içme suyunda yüzde 50 indirim yapıldı
31 Aralık 2019 15:16		 Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
31 Aralık 2019 14:40
Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek
31 Aralık 2019 14:13		 Adanalılar yılbaşında boru ve açma kebabını tercih ediyor
31 Aralık 2019 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira17:55 - Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı17:45 - 'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'17:39 - Gezi Parkı davasında reddi hakim talepleri geri çevrildi17:36 - Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak17:34 - Yılın son gününde altın fiyatları17:33 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı17:29 - Karabük'te 2019'da FETÖ'den bin 778 kişiye işlem yapıldı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - İmamın çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor
17:23 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler esas hakkındaki savunmalarını tamamladı17:21 - 2019'un büyük ikramiyesi hazineye devredildi17:18 - Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük17:05 - İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı16:58 - Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama16:52 - Acun Ilıcalı TV8'e için eleman alacak...Peki şartlar neler?16:40 - Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası16:25 - Eğitim gördüğü kursta 3 yıl sonra işaret dili öğretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
ibret almak 1
pazar gününü evde geçirmek 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
işte türkiye'nin otomobili 4
nörofren 2
vasiyet 1
primat 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
özel sektörün köle alımları 1
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam