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Mahkümlar üretiyor, çocuklar seviniyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle hayata geçirdiği proje ile mahkümların el emeği, göz nuru ile yaptıkları ahşap oyuncaklar çocuklara hediye ediliyor
 31 Aralık 2019 18:16
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Mahkümlar üretiyor, çocuklar seviniyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle hayata geçirdiği proje ile mahkümların el emeği, göz nuru ile yaptıkları ahşap oyuncaklar çocuklara hediye ediliyor.

Ulaşımdan alt yapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetleri hayata geçirirken iş birliği yaptığı kurumlara Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu da ekledi. Yaklaşık 4 yıldır adeta bir fabrika gibi çalışan, tekstilden, mobilya ve ahşap atölyelerine kadar farklı alanlardaki üretimleri ile hem mahkumlara ek gelir sağlayan hem de ekonomiye değer katan Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ahşap oyuncaklar, Büyükşehir Belediyesi sayesinde çocuklarla buluşuyor. Son yıllarda özellikle plastik ve kimyasal madde içeren oyuncakların çocukların sağlığını tehdit ettiği belirlenirken, Büyükşehir Belediyesi çocukları artık sağlıklı, ahşap oyuncaklarla buluşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan sonra çocuklara cezaevinde üretilen ahşap araba ve helikopter oyuncaklardan hediye edecek. Çocuklar bu ahşap oyuncakları kendileri boyayarak, hem hayal güçlerini, hem de el becerilerini geliştirecek.

Bursa için büyük kazanç

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Kurum içindeki tekstil, otomobil yan sanayi, ahşap ve metal atölyeleri ile fırın ve tatlı imalathanesini gezen Başkan Aktaş'a, Kurum Müdürü Selahattin Tutkun tarafından bilgilen verildi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından siparişi verilen oyuncakların üretildiği ahşap atölyesindeki mahkumlarla sohbet etti, üretilen birbirinden farklı oyuncak ve hediyelik eşyaları da yakından inceledi. H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen faaliyetlerin hem suçluların ıslahı hem de ekonomiye artı değer sağlanması açından Bursa için büyük kazanç olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Başta Kurum Müdürü Selahattin Tutkun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak siparişimizi verdik. Alışverişimizi daha da artırmak istiyoruz. Çocukları motive eden en önemli unsurlardan biri de oyuncak. Özellikle oyuncaklarda plastik ve kimyasalların fazla olması, sağlık ve hijyen açısından sıkıntılar çıkarıyor. Ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Buradan aldığımız oyuncakları hem Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde kullanacağız, hem de çocuklarımıza hediye olarak dağıtılacağız. Çocuklarımızın ahşaba yönelmesi bizim için mühim. En azından plastik ve kimyasallardan uzaklaşmış olacaklar" dedi.

İlk yüklü sipariş

Hediyelik eşya atölyesinde 1 yıldır üretim yapıldığını ifade eden Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ise Büyükşehir Belediyesi'nin siparişi ile ahşap atölyesinde de hızlı bir gelişim olduğunu söyledi. İlk kez bir kurumdan böyle yüklü miktarda sipariş aldıklarını dile getiren Tutkun, "Eğitim faaliyetlerimiz çerçevesinde üretimin tamamı, dışarıdan hiç destek alınmadan mahkümlarımız tarafından yapılıyor. Verdikleri sipariş ile bir anlamda üretime destek sağladıkları için Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda kurumun hediyelik eşya atölyesini de gezip, çok beğendiği ahşap bir arabayı da satın aldı.
İhlas Haber Ajansı
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