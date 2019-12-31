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Bafra Anadolu Lisesi 15 yıldır uyarıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler 2020 yılında Türkiye ve dünyada olabilecek çevre felaketlerine karşı çan çalarak uyarılarda bulundu
 31 Aralık 2019 18:19
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Bafra Anadolu Lisesi 15 yıldır uyarıyor

İngilizce öğretmenleri Naim Okay öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri 15 yıldır yaptıkları uyarılara bir yenisini daha ekleyerek yeni yıla girmeye saatler kala tüm dünya vatandaşlarını küresel ısınma ve yaşanacak çevre felaketlerine karşı uyardı. Uyarıda, insanlığın yeni yılın coşkusunu yaşarken kendisini bekleyen doğal felaketler konusunda da bir an düşünmesini istendi.

Kutup ayısı kostümü ve dünyanın buzul iskemlesi üzerinde darağacına asılı koreografisi ile İngilizce ve Türkçe pankartlarla mini bir sokak tiyatrosu sunan öğrenciler tüm doğal varlıklarımızın korunması ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Bafra'dan tüm dünya devletlerine Türkçe ve İngilizce basın açıklamasıyla uyarı yaptı. 15 yaşındaki İsveçli çevreci kız Greta'nın yanı sıra bu anlamlı etkinliğe Bafra TEMA da destek verdi.

Öğrenciler insanoğlunun kendisine emanet edilen tabiatı hoyratça kullanmaya devam ederse 2020 yılında da ani ve şiddetli seller, erozyon, toprak ve hava kirliliği ve kuraklık gibi çevre felaketlerinin insanlığı vuracağını ifade eden Bafra Anadolu Lisesi öğrencisi Aysima Köse, "Küresel ısınma tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Daha şimdiden kuraklık tehdidi baş gösterdi. Kışlar yağışsız geçiyor, ağaçlar erken çiçek açıyor. Bugün ortalama 0,9 derece dünyanın sıcaklığı artmış durumda. Buzulların erimesiyle hem deniz seviyesinde yükselme hem ısınma var. Dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuz ayında 179 milyar ton buz eridiği açıklandı. Sibirya, Alaska, Kanada ve Türkiye yangınlar nedeniyle Haziran'da 50 megaton, temmuz ayında ise 79 megaton karbondioksit salınımı oldu. Son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yangınlar nedeniyle her bir dakika da bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oluyor. Bizler Bafra Anadolu Lisesi olarak bu tehlikelerin farkındayız. Doğanın sınırı yoktur. Güzel ilçemiz Bafra'dan tüm dünyaya sesleniyoruz. Geleceğimizi karartmayın, zamansız erken ölmek istemiyoruz" dedi.

Bafra gönüllü TEMA Başkanı Süleyman Özata, 2020 yılında da ağaçlandırmayı devam ettireceklerini söyledi.

Bafra Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Naim Okay ise "2019'da yaşadığımız felaketlerin farkındayız. 2020 yılında olabilecek felaketlere karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bugün burada uyarı çanları çalıyoruz. İsveçli kız Greta gibi bizlerde buradan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sadece vatandaşlarımız değil buradan dünyaya mesaj veriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
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