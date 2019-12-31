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Nüfus Müdürlüklerinde bir yılda 47 milyon işlem yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer işlemlerinde bu yıl 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sunuldu
 31 Aralık 2019 18:24
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Nüfus Müdürlüklerinde bir yılda 47 milyon işlem yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer işlemlerinde bu yıl 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sunuldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bu yıl 18 milyon 566 bin 381 kimlik kartı, 5 milyon 379 bin 63 sürücü belgesi, 2 milyon 180 bin 87 yeni nesil pasaport ve diğer hizmetler dahil olmak üzere 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet verildi.

Paylaşımda, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevli, özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2020'de de aynı azim ve anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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