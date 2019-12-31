Bülen Arınç, Başsavcının iddialarına cevap verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dün yaptığı 2019 yılı değerlendirme toplantısında Bülent Arınç ve damadına ilişkin sözlerine Bülent Arınç sosyal medya hesabından cevap verdi
|31 Aralık 2019 18:53
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dün yaptığı 2019 yılı değerlendirme toplantısında Bülent Arınç ve damadına ilişkin sözlerine Bülent Arınç sosyal medya hesasından cevap verdi.
Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
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