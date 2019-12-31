Galatasaray'ın hesaplarındaki hacizler kaldırıldı
Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.
|31 Aralık 2019 19:04
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Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır." denildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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