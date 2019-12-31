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FETÖ'den 18 bin 636 TSK personeli ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık"
 31 Aralık 2019 19:08
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FETÖ'den 18 bin 636 TSK personeli ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık." ifadesini kullandı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda Akar, Bakanlığın 2019'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Akar, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK varlığını sonlandırmak, halkın ve hudutların güvenliğini sağlamak, burada bir barış koridoru kurarak Suriyeli vatandaşların evlerine güvenle dönüşlerini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiğini hatırlattı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde ise huzur ve güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını aktaran Akar, İdlib'deki yeni insanlık dramını önlemek için de her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, yurt içi operasyonlar ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı ile Türkiye'nin hudutlarının ve halkın güvenliğinin sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken Libya ile de bir mutabakat muhtırası imzaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan Tatbikatı da dahil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık."

Halen NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 personelle üç kıta, 21 bölgede faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Akar, "696 modernizasyon ve 105 Ar-Ge projesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destekle, ordumuzu yüzde 70'lere varan yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleriyle donatmaya devam etmekteyiz." ifadesini kullandı.

- "FETÖ ile mücadele kapsamında 18 bin 636 personeli ihraç ettik"

Bakar Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için personel temini ve eğitiminden, reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine kadar önemli çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda askerlik hizmetini yeniden düzenlediklerini, ülke tarihinde ilk kez yedek astsubaylık uygulamasını sisteme dahil ettiklerini ve bedelli askerlik hizmeti uygulamasını sürekli hale getirdiklerini kaydetti.

15 Temmuz 2016'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine 80 bin personel temin ettiklerini, FETÖ ile mücadele kapsamında 18 bin 636 personeli ihraç ettiklerini bildiren Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin tahakkuku için yurt içi ve dışında çok sayıda temas gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan Akar, şunları ifade etti:

"Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker, sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anar, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunarım. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla tüm faaliyetlerimizi aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletimizin emrinde, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde sürdürmeye devam ederken, şu anda karada, denizde ve havada zorlu görevlerini başarıyla yürüten tüm personelimize ve asil milletimize yeni yılda sağlık, esenlik ve başarılar diler, saygılar sunarım."

Anadolu Ajansı
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