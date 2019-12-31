Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına katılacak.
|31 Aralık 2019 19:25
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.
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