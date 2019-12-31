Enerji piyasalarında uygulanacak para cezalarına zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2020'de elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 22,58 artırılmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasalarında 2020'de uygulanacak idari para cezaları 2019 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 22,58 artırıldı.

Kurul, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca, lisans yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve mevzuata aykırı faaliyette bulunanlara 957 bin 406 lira ila 1 milyon 914 bin 825 lira idari para cezası uygulayabilecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılmasının da aralarında yer aldığı mevzuat ihlallerinde 134 bin 838 lira ila 12 milyon 258 bin lira arasında, LPG piyasasında ise mevzuat ihlali halinde 12 bin 258 lira ila 12 milyon 258 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca 2020'de mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak idari para cezaları ise 866 lira ila 2 milyon 178 lira arasında değişecek.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK'nin LPG Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği kapsamında, LPG dağıtıcılarının 31 Aralık 2023'e kadar takip sistemini kurmaları, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş ve karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurmamaları, bu tüplerin dolumunun ve satışının yapılmaması kararlaştırıldı.