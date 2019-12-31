BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı
|31 Aralık 2019 19:33
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulamaya daha imza attı.
Abonelerine hizmetin en iyisini sunabilme doğrultusunda teknolojik imkanlardan da yararlanan BUSKİ, 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek olan otomatik su tahsilat veznelerinde (KİOKS) artık hem banka kartları hem de kredi kartları ile tahsilat işlemleri gerçekleştirilebilecek. Güncellenen yeni nesil pos cihazları ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Otomatik Su Tahsilat Veznelerinde, elektronik kartlı sayaçlara (EKS) su kredisi yüklemesi, elektronik kartlı sayaçlara su avans yüklemesi, su faturası tahsilatı, harcamalara iştirak payı tahsilatı gibi işlemler kolaylıkla yapılabilecek.
Geçtiğimiz aylarda hizmete yeni açılan otomatik su tahsilat vezneleri ise şu şekilde: Nilüfer Abone ve Tahsilat Şefliği 2 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Orhangazi Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, İznik Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Yenişehir Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Gemlik Şube Müdürlüğü 1 adet nakitli, banka ve kredi kartlı, Mudanya Güzelyalı mevkii 1 adet banka ve kredi kartlı.
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