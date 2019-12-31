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İzmir'de öldürülen doktorun eşi, Sivas'ta toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren, Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal (52), memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
 31 Aralık 2019 19:41
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İzmir'de öldürülen doktorun eşi, Sivas'ta toprağa verildi

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, üniversitede öğrenim gören çocuğunu karşılamak üzere dışarı çıkan Dr. Harun Gülcemal'in aracıyla yanına gelen şüpheli, para istedi. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" deyince, cinayet zanlısı "O zaman eve gidip alalım" dedi. Katil zanlısı, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankanın ATM'sine götürdü. Burada, bin 500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü.

EŞİ, OĞLUNA TUTANARAK AYAKTA DURDU

Hatice Gülcemal'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in cenazesi, önce uçakla Kayseri'ye ardından Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine getirildi. Gülcemal için Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fetullah Selçuk Moğulkoç, Gülcemal'in eşi Dr. Harun Gülcemal, oğlu Can ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Eşini son yolculuğa uğurlayan Dr. Harun Gülcemal'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Harun Gülcemal, oğlu Can'a tutunarak, ayakta durabildi. Hatice Gülcemal'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sızır beldesi Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in cenazesi, önce uçakla Kayseri'ye ardından Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine getirildi. Gülcemal için Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fetullah Selçuk Moğulkoç, Gülcemal'in eşi Dr. Harun Gülcemal, oğlu Can ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Eşini son yolculuğa uğurlayan Dr. Harun Gülcemal'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Harun Gülcemal, oğlu Can'a tutunarak, ayakta durabildi. Hatice Gülcemal'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sızır beldesi Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA
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