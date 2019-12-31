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Muhasebecilerin yeni ücret tarifeleri belirlendi

Defter tutma ücretleri; firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 70 lira ile 1251 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak
 31 Aralık 2019 19:48
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Muhasebecilerin yeni ücret tarifeleri belirlendi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin 2020 yılında uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2020'den itibaren meslek mensupları, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 70 ila 1251 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak.

İşletme sahipleri gelecek yıl Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için 105 ila 534 lira arasında, Kurumlar Vergisi Beyannamesi için 420 ila 534 lira arasında, diğer beyannameler için ise 26 ila 359 lira arasında ücret ödeyecek.

Öte yandan, muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile diğer değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi.
Anadolu Ajansı
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