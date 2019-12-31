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1,5 milyon liralık mandıra yaptı, ama elektrik hattı çektiremedi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt (34), 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi. Bozkurt, "Şirket bize 1 kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor" dedi.
 31 Aralık 2019 19:44
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1,5 milyon liralık mandıra yaptı, ama elektrik hattı çektiremedi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt (34), 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi. Bozkurt, "Şirket bize 1 kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor" dedi.

'Aynı yerde en az 5 abone olması gerekli'

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayı ve babadan kalan mal varlığını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine yatıran Hamdi Bozkurt, iki kardeşiyle birlikte 3 yıl önce Avusturya'dan 50 damızlık simental cinsi büyükbaş hayvan getirerek, mandırasını kurdu. Bozkurt, devletten hibe almadan tesisine inşaat ve hayvanları satın alma bedeli olarak 1 milyon 500 bin lira harcama yaptı. Bozkurt, tesise elektrik çektirmek için proje hazırlatarak, elektrik kurumuna müracaat etti. Ancak elektrik şirketi, aynı yerde en az 5 abone olması gerektiğini söyleyerek, olumsuz cevap verdi.

Bozkurt, tesisin elektrik ihtiyacını şimdilik komşu tarladaki tarımsal sulama elektriğinden karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün işlemlerimizi tamamladık, ruhsatımızı aldık. Ancak bir türlü elektrik ve suyumuzu alamadık. Elektrik hattı tesisimize 1 kilometre mesafede. Projemizi hazırlayıp ilgili elektrik kurumuna veriyoruz, ret cevabı geliyor. Belediye de suyumuzu vermiyor. Çok mağdur olduk. Komşumuz elektriği kestiği anda karanlıkta kalırız. Ayrıca her ay kayıp kaçak bedeli bin lira ödüyoruz. 600-700 lira da elektrik ücreti geliyor. Elektrik dağıtım şirketi bize bir kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor. Şahsi olarak trafo kurup, elektrik almamız maddi imkanlarımızı aşıyor. Biz 3 kardeş olarak bütün paramızı tesise harcadık. Hat parasını verecek durumumuz yok. Bunun için damızlık hayvanlarımızı satmamız gerekiyor."
DHA
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