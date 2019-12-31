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Geçen yıl beyaza bürünen bazı yerler şimdi çok farklı

Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne ve Düzce'de geçen yıl aralık ayında lapa lapa kar yağan bölgeler, bu sene henüz beyaz örtüyle kaplanamadı.
 31 Aralık 2019 19:56
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Geçen yıl beyaza bürünen bazı yerler şimdi çok farklı

Geçen yıl Anadolu Ajansı ekiplerini tarafından drone yardımıyla karla kaplı halleriyle fotoğraflanan bazı bölgeler bu sene aralık ayında yeniden görüntülenince fark ortaya çıktı.

2018 yılının aralık ayında beyaza bürünen bölgeler, şimdilerde ise adeta bahar mevsimini andıran karelere sahne oluyor.
İhlas Haber Ajansı
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