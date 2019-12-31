Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem
Elazığ'da saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi.
|31 Aralık 2019 19:52
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.
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