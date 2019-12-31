2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu
|31 Aralık 2019 20:06
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Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.
Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, takvimin 1 Mart 2007'den itibaren her yıl düzenli olarak güncellendiği kaydedildi.
Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edildiğine dikkati çekilerek, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı haberdar olmasının sağlandığı vurgulandı.
TÜİK'in de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren "2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi", kurumun internet sayfasında (www.tuik.gov.tr) ve Resmi İstatistik Portalı'nda (www.resmiistatistik.gov.tr) kullanıma sunuldu.
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