1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar Uyardı....'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek'

Adana'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, kış aylarının ağır geçmesiyle birlikte hastanelerde grip nedeniyle başvuranların sayısında artış olduğunu belirterek, vakaların nisan ayına kadar devam edeceğini söyledi.
 31 Aralık 2019 20:22
Yazdır
Uzmanlar Uyardı....'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek'

Her yıl grip virüslerinin değişkenlik gösterebildiğini ve bundan dolayı insanların sık sık bu hastalığa yakalandıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, son haftalarda Avrupa'da ve Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de grip olan hasta sayılarında artış görüldüğünü kaydetti.

Dr. Yılmaz, "Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli çalışmalarda, grip vakalarının daha çok ocak ayında başladığı ve nisan ayına dek sürdüğü gözlendi. Özellikle çocuk, yaşlı ve risk gruplarında dikkat edilmesi gereken bir konu" dedi.

'YATAK İSTİRAHATI ŞART'

Antibiyotik ilaçların grip virüsüne karşı etkili olmadığını söyleyen Dr. Yılmaz, "Grip ilaçlarının hastalığın ilk 48 saatinde kullanılmaya başlanırsa etkisi oluyor. Ana tedavi hastalığın belirtilerinin tedavisi şeklindedir ve mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahati yapılmalıdır. Ayrıca gribe karşı en etkili yöntem ise aşı olmaktır" diye konuştu.

KOLAY BULAŞAN BİR HASTALIK

Grip hastalığının insandan insana çok kolay bir şekilde bulaşabildiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşmaktadır. Grip, hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır. Daha nadir olarak virüs içeren damlacık ile kirlenmiş, yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilmektedir. Yaklaşık 12- 72 saat arasındaki kuluçka süresi sonrasında kişide hastalığın belirtileri görülüyor"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Neden saldırgan davranırız?
31 Aralık 2019 21:13		 Kış hastalıklarına karşı 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı
31 Aralık 2019 21:05
Sağlık Bakanı Koca: 2020'de yeni şehir hastaneleri açılacak
31 Aralık 2019 11:11		 Bilinçsiz ilaç kullanımı daha çok hasta ediyor
30 Aralık 2019 11:33
6 saatten az uyuyanlarda kalp ritim bozukluğu riski
28 Aralık 2019 22:03		 Uzmanlardan 'Yılbaşında sağlıklı beslenin' uyarısı
28 Aralık 2019 13:50
Sağlık Bakanlığından özel çocuklara 'Bireysel Hizmet Danışmanlığı'
27 Aralık 2019 11:21		 Annelik umutlarını yaşatmak için yumurtalarını dondurdu
26 Aralık 2019 11:17
Baş ağrısının nedenleri
25 Aralık 2019 21:53		 Sıcak hava grip vakalarını arttırdı
25 Aralık 2019 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı22:39 - Türk-İş Başkanı, maden ocağında işçilerle yemek yedi22:38 - İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında22:35 - İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı22:33 - Polis Akademisi mezunları da uzlaştırmacı siciline kayıt olabilecek22:23 - Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği yayımlandı22:18 - Bakan Soylu'nun uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi22:17 - 2019'da Google'da en çok neleri aradık?22:13 - İstanbul'da Suriyeli eski savaş pilotu öldürüldü22:08 - Yabancıya konut satışında rekor
22:04 - Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu22:00 - Göz seğirmesi neden olur?21:59 - Bakan Yard. ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti21:54 - Polis ekipleri, alanlarda geniş güvenlik önlemi aldı21:49 - Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu21:44 - Akıncı TİHA'larda kritik gelişme. Füzelere hedef olmayacak21:39 - İstanbul'daki proje, Fadıl'a devredilince hüsranla sonuçlandı!21:31 - Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Acun Ilıcalı TV8'e eleman alacak...Peki şartlar neler?
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mertcan bilici 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
Sana layık kul olamadık 1
jailson marques siqueira 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 5
ankara havaları 1
kendimden bir başkasını kapsarım 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam