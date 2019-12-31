Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu
|31 Aralık 2019 20:27
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Muğla'nın turizm merkezlerinde yeni yıldan dolayı yoğunluk oluşunca jandarma ve polis ekipleri ilave tedbir aldı.
Yılbaşı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka, Ortaca ve Köyceğiz ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kara yolu güzergahındaki trafik polisleri ve jandarma ekipleri alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırdı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Merkez Menteşe ilçesi uygulama noktası, Marmaris Çetibeli uygulama noktası, Milas-Bodrum yolu uygulama noktası ile Köyceğiz yol güzergahındaki uygulama noktalarını gezerek denetimleri yerinde inceledi.
Civelek, burada sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını isteyerek, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyledi.
Yeni yıl nedeniyle tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Civelek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için 3 bin 457 güvenlik gücünün görev yapacağını kaydetti.
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