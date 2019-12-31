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Ladik İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.
 31 Aralık 2019 20:40
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Ladik İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ladik ilçesinde dün operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.B., işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B.'nin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından görüştüğü iddia edildi.
DHA
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