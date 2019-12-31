Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik
|31 Aralık 2019 21:01
|Yazdır
Tasfiyelik eşyanın Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme müdürlüklerince teslim alınma süresi 30 güne çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığının, Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce belgelerin geliş tarihinden itibaren 15 gün içinde Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme müdürlüklerince teslim alınan tasfiyelik eşya, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle 30 gün içinde alınacak. Düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.
Tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibi, ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış kararının alındığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmayı talep edebilecek. Bu eşya için kısmi talep yapılamayacak.
Eşya hak sahibinin talepte bulunduğu tarih itibarıyla eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemiş ise gümrük idaresince faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1'inin 10 gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya sahibine tebliğ edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında
31 Aralık 2019 22:38
|Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak
31 Aralık 2019 20:23
|Bürokratlar yeni yılı görev başında karşılayacak
31 Aralık 2019 20:11
|BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı
31 Aralık 2019 19:33
|İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama
31 Aralık 2019 18:43
|Nüfus Müdürlüklerinde bir yılda 47 milyon işlem yaptı
31 Aralık 2019 18:24
|İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının bilançosunu açıkladı
31 Aralık 2019 17:05
|SGK, yurt dışından temin edilecek ilaçları açıkladı
31 Aralık 2019 15:47
|Antartika'daki bilim üssüne gidecek öğretmen belli oldu
31 Aralık 2019 15:42
|İstanbul Havalimanı'ndan 'pas geçme' açıklaması
31 Aralık 2019 14:50