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Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını çözüyor

Kırıkkale'de başlatılan "mahalle buluşmaları" kapsamında İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, mahalle ve köylerdeki vatandaşları ziyaret ederek çözüme ulaşmayan sorunları yerinde hallediyor.
 31 Aralık 2019 21:17
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Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını çözüyor

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "Mahallelerimizin Huzur ve Asayiş Buluşmaları" adlı proje kapsamında mahalle mahalle, köy köy gezen İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Şenses ile Özmen, merkez mahalleler ve köylerde yaşayanları ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor.

Vali Yunus Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2 aydır devam ettiğini söyledi.

"1000'in üzerinde vatandaşımızla bir araya gelindi"

Proje kapsamında Şenses ve Özmen başkanlığında, vatandaşlarla bir araya gelindiğini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Bizzat en üst asayişten sorumlu arkadaşlarımızın vatandaşlarımızı dinlemesini, sorunlara yerinde çözüm bulmalarını amaçlıyoruz. İlimiz asayiş konusunda çok kötü durumda değil. Vatandaşlarımız kurallara saygılı. Fakat daha fazla ve kaliteli hizmet, vermiş olduğumuz asayiş hizmetlerini daha ileriye götürme adına bu projeyi başlattık. Şu ana kadar 15'e yakın mahalle buluşması yapıldı ve 1000'in üzerinde vatandaşımızla bir araya gelindi."

Sezer, buluşmalar kapsamında hemen yerinde çözüm buldukları problemlerin olduğunu, bazı problemleri de Valilik imkanlarıyla çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Amacımız, sorunları yerinde ve kaynağından dinlemek, çözüm bulmak"

Bazı problemlere de ilgili Bakanlıklarla paylaşarak çözüm bulmayı amaçladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Uygulamamızdan vatandaşlarımız ve mahalle sakinlerimiz çok memnun. Bu açıdan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Projedeki amacımız, sorunları yerinde ve kaynağından dinlemek, çözüm bulmak. İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanımızın bizzat toplantılara başkanlık etmesindeki sebep, aradaki bürokrasiyi tamamen kaldırmak. Bazı konularda anında talimat verilmesini ve hızlı çözüm getirilmesini amaçlıyoruz."

Sezer, daha önce mahallelerden gelen şikayetlerin ara kademelerin süzgecinden geçtiğine işaret ederek, "Bunlar bazen üst makama ulaşıyor, bazen de ulaşmıyor ya da farklı şekilde ulaşıyordu. Şimdi direkt kaynağından dinlenerek, yerinde çözüm bulunuyor." diye konuştu.

"Düğünlerde silah atılmasına karşıyız"

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde esnaflık yapan Veysel Sezgin de "Ziyaretlerinden dolayı İl Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum. Güzel toplantı oldu, bilgiler aldık. Sorunlarımızı ilettik. Özellikle düğünlerde silah atılması olayını dile getirdim. Düğünlerde silah atılmasına karşıyız." dedi.

Selim Özer Mahallesi Muhtarı Menduh Erdurucan ise projeyi hayata geçiren Kırıkkale Valiliğine teşekkür etti.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü ve ekibinin sorunlarını dinlediğini belirten Erdurucan, uygulamadan son derece memnun olduklarını aktardı.
Anadolu Ajansı
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