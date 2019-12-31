Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi

Gastronomi alanındaki zenginliğiyle son yıllarda gözde turizm kentleri arasında yerini alan Gaziantep'te, en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bey Mahallesi, kente gelenleri dar sokaklarıyla farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Kentin tarihine tanıklık eden sivil mimari örneklerinin bulunduğu mahalle, uzun yıllar bakımsız ve atıl bir halde kaldı. Adeta kaderine terk edilen Bey Mahallesi, 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) öncülüğünde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi ile yeniden hayat buldu.

Geniş kapsamlı restorasyonla turizme kazandırılan, çok sayıda televizyon dizisine de doğal plato görevi gören mahalle, tarihi taş konaklarıya ziyaretçilere farklı bir gezi imkanı sunuyor.

Mahallede bulunan "Atatürk Evi", "Oyun ve Oyuncak Müzesi", "Hasan Süzer Etnografya Müzesi" ve "Ali İhsan Göğüs Müzesi" de ziyaretçilere hizmet veriyor.

Müzelerin yanı sıra mahalledeki çok sayıda tematik restoran, kafe ve butik oteller de yerli ile yabancı turistleri ağırlıyor.

"Mahalleye sahip çıkmamız lazım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bey Mahallesi'nin Gaziantep için önemli tarihi miraslardan biri olduğunu söyledi.

Mahallenin kentin mimarisine örnek gösterildiğini aktaran Bacaksız, yerel idarenin yaptığı çalışmayla bölgenin turizme açılmasının Gaziantep ve ülke adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Bey Mahallesi'ne yapılan yatırımlara her kesimin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Bacaksız, şöyle devam etti:

"Bu bölge yapılan restorasyonlarla çok güzel bir hale getirildi. Ama orada yaşayanlar ve faaliyet gösteren iş yerleri olarak da buna sahip çıkmamız lazım. Her şeyi mülki idarenin yapmasını beklememiz biraz hata olur. Biz de o mahallemize sahip çıkıp daha fazla misafirin gelmesini sağlamalı ve mahalleyi daha iyi şekilde tanıtmalıyız."

Bey Mahallesi'ndeki evlerin mimarisinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Bacaksız, "Gaziantep'e gelen misafirlerimize Bey Mahallesi'ni gezdirerek kentin mimari yapısını ve taş işçiliğinin ne kadar ileri olduğunu anlatıyoruz. Tur programlarında buraları anlatıp turizme katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bacaksız, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özellikle Uzak Doğu'dan harcama potansiyeli yüksek yabancı turistlerin daha fazla gelmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Çok güzel turistik bir yer haline geldi"

Bey Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Cengiz, mahallenin tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, buranın 1970'li yıllarda çoğunlukla varlıklı insanların yaşadığı, toplu yaşam kültürüne sahip bir bölge olduğuna değindi.

Restorasyon çalışmalarının mahallenin yok olup gitmesini önlediğini anlatan Cengiz, "Biz 50 yıldır burada yaşıyoruz. Eskiden buralar tertipli düzenli değildi. Restorasyon yapıldıktan sonra mahalle gelin damat fotoğraflarının da çekildiği çok güzel turistik bir yer haline geldi." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Süleyman Çelik de çocukluğunun geçtiği bölgede geçmişte Yahudi ve Ermenilerin de yaşadığını, ilk okuldaki sınıf arkadaşları arasında farklı etnik yapıdan kişiler olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Buraya yerli ve yabancı çok turist geliyor. Sokaklar kalabalık olduğu için yürürken bile zorluk çekilebiliyor. Bu bölgeye gelip 'Eski Antep evlerinin olduğu Bey Mahallesi nerede?' diye soranlar oluyor, biz de gösteriyoruz." dedi.