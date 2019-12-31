Antalya Büyükşehir önünde 160 gündür grev var

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 160 gündür gev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları AŞ. ile sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı, 160 gün önce grev kararı almıştı. Büyükşehir belediyesi önünde yılın son günü sendika üyelerine verilen yemeğe, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz katıldı.

Yılın son gününde büyükşehir belediyesine bağlı şirketlerde iş sözleşmeleri feshedilen çalışanların, sıkıntılarını, üzüntülerini ve dertlerini dinlemek için Antalya'ya geldiğini belirten Öz, , 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen grevin destekçisi olduklarını ifade etti.

31 Mart seçimleri sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi yönetim değişikliği ardından yeni belediye yönetimine sözleşme içeriklerini anlattıklarını ve görüşmeler yaptıklarını kaydeden Öz, "Ancak ne yazık ki 31 Mart seçimlerinde belediye yönetimine gelen Cumhuriyet Halk partili belediye başkanımız Muhittin Böcek, bu sözleşmenin uzlaşma ile anlaşma ile bitirilmesi hususunda üzülerek ifade ediyorum en ufak bir adım atmadı" dedi.

Yine seçimler sonrasında sendika üyelerine karşı baskı ve tehdit politikası uygulandığını ileri süren Öz, "Bu baskı politikası o kadar kabul edilemez ve çalışanlarımız açısından dayanılmaz bir noktaya geldi. 31 Mart'tan bugüne 900 tane arkadaşımızın iş sözleşmesi feshedildi, 250 civarında arkadaşımızın iş yerleri değiştirildi ve arkadaşlarımız sürgün edildiler. Arkadaşlarımızı Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna sürgün etmekten vazgeçin. Bu insan haklarına, demokrasiye, hukuka aykırıdır. Sosyal demokrat gelenekten gelen sosyal demokrasiye inanan bir insanın yapabileceği bir iş değildir" diye konuştu.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret ettiklerini anımsatan Öz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu çok büyük bir nezaketle bu süreci takip edeceğini ve ilgili belediye başkanlarıyla görüşeceğini söyledi. Görüştüler mi, görüşmediler mi bilmiyorum ama şunu ifade etmekte yarar görüyorum; Sayın Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinden önce yapmış olduğu konuşmada kendi belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına hitaben 'seçimden sonra şu siyasi parti tarafından bu siyasi parti tarafından alındı, insanların ekmekleriyle, aşlarıyla asla oynamayacaksınız' diye talimat verdi. Peki burada 900 tane arkadaşımız iş sözleşmesi feshedildi, 250 arkadaşımızın iş yerleri değiştirildi. Arkadaşlarımız işyerlerinden sürgün edildiler ve istifa etmeye zorlandılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi belediye başkanları yanlış adımlar atıyor ve insanlara zulmediyor. İnsanlara haksızlık ediyor."