Akıncı TİHA'larda kritik gelişme. Füzelere hedef olmayacak

Son yıllarda savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkaran Türkiye, son dönemde özellikle İHA/SİHA teknolojisinde attığı adımlarla ses getirdi.

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geçtiğimiz günlerde ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Akıncı TİHA'ların yüksek irtifada görev yapabildiğini duyurdu.

Peki, Akıncı TİHA'ların yüksek irtifada uçabilmesi ne anlama geliyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz, "Motor testleri başlamadan önce Baykar, Akıncı TİHA'nın görev irtifasını 40 bin feet olarak açıklamıştı. Bu testler henüz başlamadan önceydi. Bu irtifa test uçuşlarıyla birlikte daha yükseğe çıkabiliyor. Şayet Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açıkladığı gibi 45-65 bin feet arası irtifaya ulaşıyorsak, bu çok önemli bir gelişme" dedi.

50 bin feetlere ulaşan Akıncı TİHA'nın artık çoğu orta irtifa hava savunma sistemlerine hedef olmayacağını belirten Oğuz, "Mesela Libya'da BAE'nin konuşlandırdığı PANTSİR S1'ler azami irtifası 15 kilometre. Bunun etkili menzilinden çıkabilecek demektir. Çoğu orta irtifa sistemler 10 kilometreye kadardır. Bu da yaklaşık 33 bin feete tekabul eder. Dolayısıyla 15 kilometrenin üzerine çıktığınız anda çoğu orta hava savunma irtifasındaki hava sistemlerinden kurtuluyorsunuz. Nedir kurtulamadıklarınız? Uzun menzilli hava savunma sistemleridir. S-300, S-400, Patriot gibiler 20 kilometre ve üzerinde etkili oluyor. Bazen Rusların 20 kilometreye kadar ulaşabilen orta menzilli hava savunma sistemleri var" değerlendirmesinde bulundu.

SİHA/İHA'LARDA TARİHİ ADIMLAR ATILDI

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.

40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.

Hasan Hız