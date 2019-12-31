Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Gebze'de tanıtılan yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu. Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, "Türkiye'nin uğuru bizim uğurumuzdur" diyerek, "Yerli Türk otomobiline talibiz" açıklamasında bulundu.
|31 Aralık 2019 21:49
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Agil Alesger, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından Bakü'den açıklama yapan Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlattığı bu proje bizleri gururlandırdı. Bizler, Azerbaycan Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Ben ve arkadaşlarım seri üretim başladığı anda alımlara başlayacağız. Buradan da tüm kardeşlerimize çağrıda bulunur, bu otomobile sahip çıkmaya davet ediyoruz. Her vatansever tercihini Türk'ten yana yapmalı" dedi.
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