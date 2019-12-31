1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Gebze'de tanıtılan yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu. Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, "Türkiye'nin uğuru bizim uğurumuzdur" diyerek, "Yerli Türk otomobiline talibiz" açıklamasında bulundu.
 31 Aralık 2019 21:49
Yazdır
Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu

Agil Alesger, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından Bakü'den açıklama yapan Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlattığı bu proje bizleri gururlandırdı. Bizler, Azerbaycan Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Ben ve arkadaşlarım seri üretim başladığı anda alımlara başlayacağız. Buradan da tüm kardeşlerimize çağrıda bulunur, bu otomobile sahip çıkmaya davet ediyoruz. Her vatansever tercihini Türk'ten yana yapmalı" dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'nun uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi
31 Aralık 2019 22:18		 Bakan Yard. ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti
31 Aralık 2019 21:59
Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını çözüyor
31 Aralık 2019 21:17		 Vali, sınırda nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti
31 Aralık 2019 20:15
Şamil Tayyar'dan Arınç'a: Umarım, Başsavcı'nın başını yemez!
31 Aralık 2019 20:01		 Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak
31 Aralık 2019 19:25
FETÖ'den 18 bin 636 TSK personeli ihraç edildi
31 Aralık 2019 19:08		 Bülen Arınç, Başsavcının iddialarına cevap verdi
31 Aralık 2019 18:53
Bakan Akar, 2019 yılını 3 dakikada özetledi
31 Aralık 2019 18:13		 AK Parti'li Turan'dan Libya tezkeresi açıklaması
31 Aralık 2019 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - 9 ay kız bebek bekledikler, erkek doğunca şaşkına döndüler22:40 - Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı22:39 - Türk-İş Başkanı, maden ocağında işçilerle yemek yedi22:38 - İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında22:35 - İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı22:33 - Polis Akademisi mezunları da uzlaştırmacı siciline kayıt olabilecek22:23 - Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği yayımlandı22:18 - Bakan Soylu'nun uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi22:17 - 2019'da Google'da en çok neleri aradık?22:13 - İstanbul'da Suriyeli eski savaş pilotu öldürüldü
22:08 - Yabancıya konut satışında rekor22:04 - Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu22:00 - Göz seğirmesi neden olur?21:59 - Bakan Yard. ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti21:54 - Polis ekipleri, alanlarda geniş güvenlik önlemi aldı21:49 - Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu21:44 - Akıncı TİHA'larda kritik gelişme. Füzelere hedef olmayacak21:39 - İstanbul'daki proje, Fadıl'a devredilince hüsranla sonuçlandı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
Cumhurbaşkanı, bakan ve vekil maaşları yüzde 9 artırıldı
Araç muayene ücretlerine zam
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazı
2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
Ak Parti'de tasarruf tedbiri, Audi'den Passat'a geçtiler
Acun Ilıcalı TV8'e eleman alacak...Peki şartlar neler?
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Tapu ve Kadastro 929 kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nörofren 2
jailson marques siqueira 1
şiir 2
atiye 3
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
yaşamak 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
the irishman 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
sevda yüklü kervanlar 1
SON İLANLAR
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kanberra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Kudüs Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam