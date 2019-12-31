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Göz seğirmesi neden olur?

Göz seğirmesi, göz dalması neden olur? Göz seğirmesi neyin işaretidir. Göz dalması ve göz seğirmesinin nedenleri çoğunlukla bir hastalık belirtisidir. Vücudumuz hayatın akışı içinde ve gün içerisinde çeşitli istem dışı tepkiler verir ve bunlar bizim için sıradan, üstünde durulmayacak tepkilerdir.
 31 Aralık 2019 22:00
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Göz seğirmesi neden olur?

Tıbbi karşılığı myokimi olan göz seğirmesi göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istemsiz kasılmasıdır, diyen Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, "göz seğirmeleri genellikle üst kapakta olur nadiren de alt kapakta da görülebilir. Çok nadiren göz kapağı seğirmeleri ciddi bir beyin ve sinir hastalığının belirtisi olabilir. Ancak bu durumda eşlik eden başka nörolojik belirtiler de bulunabilir" dedi.

Göz seğirmesi bir kaç haftadan uzun sürüyorsa...

Göz seğirmesi eğer birkaç haftadan uzun sürerse, gözlerde kızarıklık, şişlik veya akıntı varsa, göz kapağında ciddi bir sarkmaya neden olduysa ve yüzün diğer kısmını da etkilemeye başladıysa mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerekir. Seğirmeler psikolojik olarak rahatsız edebilir ve çoğu tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Genellikle yorgunluk, uyku eksikliği, fiziksel zorlanma, stres, aşırı alkol, tütün veya kafein kullanımı ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir, diye belirten Op. Dr. Özgür Gözpınar, ilk yapılması gerekenler dinlenmek, yeterli uyku almak, suni gözyaşları ile gözün kuruluğunu önlemek, daha az tütün ve kafein almak, spazm olduğunda da ılık kompleks uygulamak sayılabilir.

Blefarospazm ise çok kuvvetlidir ve gözün tamamen kapanmasına sebep olan kasılmadır. Seğirmeler, bir veya iki gözü birden kapatarak görmeyi azaltabilir ve kesinlikle tedavi gerektirir.

Gözüm daldı misafir gelecek demeyin!

Gün içinde sıklıkla gözümüz dalar ve genellikle büyüklerimizden öğrendiğimiz "gözüm daldı misafir gelecek" diye bir cümle sarf ederiz. Göz dalması misafirin gelişini haber vermez ama stresli olduğumuzu gösterebilir. Gözpınar, göz dalmasını "Genellikle farkında olmadan ama bazen farkında olarak da uzun bir süre aynı noktaya baka kalma, göz kapaklarını kırpmama ile karakterizedir" diye tanımlıyor. Bu zamanlarda genelde beyin diğer düşüncelere odaklanıp görme fonksiyonunu askıya alıyor. Çoğunlukla yoğun iş temposunda çalışan stresli kişilerin gözü daha sık dalar, diyen Op. Dr. Özgür Gözpınar, "İleri yaşlarda daha sık görülür ve çok nadiren de olsa nörolojik hastalıkların ve epilepsi nöbetlerinin belirtisi olabilir" şeklinde konuştu.

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