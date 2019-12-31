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Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli başarıyla gerçekleşti. Nakili gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyon sonrasında hastanın "Kollarım yaşayacak mı" sorusunu sorduğunu söyledi. Hastanın 1 yıl gibi bir sürede kollarını normal şekilde kullanabileceği söylendi.
 31 Aralık 2019 22:04
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Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin dördüncü çift kol nakilli hastası Yusuf Oğuz Şimşek'in (25) doktoru Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yusuf'un ameliyattan sonra ciddi bir korkusu vardı. 'Kollarım yaşayacak mı' diye endişe duyuyordu dedi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

'DOKULAR İSTEDİĞİMİZ GİBİ'

Operasyonun ardından 35 gün geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Geçen hafta da bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Artık topluma karışmasında herhangi bir sorun yok. Her şey gayet iyi gidiyor. İlaç düzeyleri istediğimiz gibi, dokular istediğimiz gibi, fizik tedavi süreci yoğun şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte artık evine gidebileceği mesajını verdik, ancak şu anda muhtemelen kendini hazır hissetmiyor. Burada daha güvende hissediyor kendini. Birkaç gün daha aramızda. Ne zaman isterse evine gidebilir. Her şey gayet güzel gidiyor. Kendisi de mutlu ve motive diye konuştu.

'KOLLARIM YAŞAYACAK MI ' KORKUSUNU YENDİ

Yusuf Oğuz'un ameliyattan sonra ciddi bir korkusu olduğunu, 'Kollarım yaşayacak mı' diye endişe duyduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, Biz de ilk 10 günlük süreçte hayli tetikte oluyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye, çünkü komplikasyon bu işin natüründe var malesef. Şimdiye kadar hiç başımıza gelmedi. İnşallah hiçbir zaman da gelmez, ancak ilk 10 günlük süreçte o da bizim gibi tedirgindi. Ama şu an gayet rahat, kollarına alışmış gibi duruyor. Bu bağlamda Oğuz'un psikolojisi de çok önemli, psikolojisi çok sağlam. Ailesinin de desteği, katkısı var elbette. Her şey gayet iyi gidiyor. Her zaman söylediğimiz gibi 10 ay 1 yıl sonunda hep beraber daha majör hareketler yaptığını, artık tek başına hayatını idame ettirebileceğini göreceğiz dedi.

FİZİK TEDAVİ SÜRECİ ÖNEMLİ

Yusuf Oğuz'un muayenesini yaptıktan sonra da açıklamada bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Her şey istediğimiz gibi, herhangi bir problemimiz yok. Beklediğimiz gibi bu süreç çok hızlı olmuyor maalesef. Çünkü sinirlerin bir iyileşme kapasitesi var. Onu hızlandıramıyorsunuz. Şu an için böyle bir teknoloji yok. Bu bağlamda her şey gerektiği gibi gidiyor. Fizik tedavi süreci de hareketlerin daha ince hareketler haline gelmesini kolaylaştıracak. Tabi bu süreçte biz de çok mutluyuz, Yusuf da çok mutlu herkes yeni yıla güzel girecek inşallah diye konuştu.

YENİ YILA SEVİNÇLİ VE MUTLU GİRECEK

Zorlu süreci geride bıraktığını daha mutlu ve umutlu olduğunu ifade eden Yusuf Oğuz Şimşek, Sevinçliyim, mutluyum. Yeni yıla sevinçli ve mutlu gireceğim. Sağlıklı sürecimiz devam ediyor. Doku ve organ bağışı yapılması gerekiyor. Milletimizin daha çok bilinçlenmesi lazım. Yeni yıla sağlıklı ve huzurlu gireceğiz. Çok heyecanlıyım hastaneden ilk çıktığımda ne yapacağımı düşünmedim. Gezmek isterim dedi.
DHA
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