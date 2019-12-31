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Yabancıya konut satışında rekor

Türkiye genelinde bu yıl 11 aylık dönemde yabancılara konut satışı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 32 artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor. Yabancıya en çok konut satışı yapılan ilin İstanbul, ardından ise Antalya'nın olduğu belirlenirken, akıllı teknolojili ve eşyalı evleri tercih eden yabancılar ise en çok İstanbul ve Antalya'dan ev aldı. Yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk üç ülke ise Irak, İran ve Rusya oldu.
 31 Aralık 2019 22:08
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Yabancıya konut satışında rekor

Türkiye'de 2019'un 11 aylık döneminde yabancılara konut satış rakamları önceki yıllarda 10-20 bin düzeylerindeyken, geçen sene sayı 39 bin 663'e kadar yükseldi. Bu yıl ise ilk defa 40 bini aştı. Antalya'da yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'un 11 ayında, Türkiye genelinde 40 bin 616 konut satışıyla rekor kırıldığını söyledi. Geçen yıl aynı dönemde 35 bin 103 konut satışına göre yüzde 32'lik artış olduğunu kaydeden Özgün, "Aralık ayı verileriyle birlikte bu yılki toplam satış 45 bini aşacak gibi görünüyor" dedi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ

İllere göre bakıldığında 11 ayda yabancıya en çok konut satış yapılan ilin İstanbul olduğunu söyleyen Özgün, "İstanbul'da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'lik artışla 18 bin 207 konut satışı yapıldı. Yıl sonunda İstanbul'daki satış adedi 20 bini geçer. İkinci sırada ise Antalya var. Geçen yıla göre Antalya'da yüzde 11'lik artışla toplam 7 bin 994 konut satışı yapıldı. Yıl sonunda 9-10 bini bulur diye tahmin ediyoruz. Hem İstanbul hem Antalya hem de Türkiye geneli toplam satışları tarihin en yüksek sayısına ulaştı ve rekor kırıldı. Türkiye'den konut satın alan ülkelere göre ilk sırada Irak var. Bu yıl 11 ayda Iraklılar toplam 6 bin 699 konut aldı. İkinci sıradaki İranlılar 4 bin 660 konut aldı. Üçüncü Rusya'dan 2 bin 531 kişi konut alımı yaptı" dedi.

AVRUPALI VE RUSLAR SAHİLLERİ SEVİYOR

Irak ve İran gibi Ortadoğu ülke vatandaşlarının daha çok Bursa, Yalova, İstanbul ve Ankara'yı tercih ettiğini belirten Özgün, Rus, Alman ve İngilizlerin ise Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini daha çok tercih ettiklerini dile getirdi. Selman Özgün, "Yabancılar konut seçiminde ulaşımın daha rahat, uçuş sayısının fazla olduğu, gidiş-gelişin ekonomik olduğu illeri tercih ediyor. Bu tür illerde ise şehir merkezi ve havalimanına yakınlık ile güvenlikli siteler öne çıkıyor" dedi.

FULL EŞYALI VE AKILLI EV İSTİYORLAR

Konut özellikleri açısından Avrupalılar ve Rusların 1+1, 2+1 gibi küçük konutları, Ortadoğu'dan ise villa veya geniş metrekareli çok odalı konutların daha çok talep gördüğünü anlatan Selman Özgün, iç özellikler açısından da eşyalı, akıllı ev teknolojisi gibi özellikler öne çıkıyor. Özgün, "Örneğin bizim yeni tamamlanan ve tamamına yakını yabancılara satılan projemizde sadece bavullarını alıp gelmeleri yeterli olacak. Ful eşyalı, ısıtma-soğutma, havalandırma, ışıklandırma gibi işlemleri ülkelerindeyken bile yapabilecekleri akıllı ev teknolojisi sistemi var" diye konuştu.

YABANCILARA EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER

İllere göre Türkiye'de bu yılın 11 ayında yabancıya en çok konut satış yapılan ilk 10 il sıralaması şöyle:

"İstanbul'da 18 bin 207, Antalya'da 7 bin 994, Ankara'da 2 bin 222, Bursa'da 2 bin 1, Yalova'da 1542, Sakarya'da 1112, Muğla'da 868, Trabzon'da 847, Aydın'da 765, Samsun'da 762. Diğer iller ise 4 bin 296."

EN ÇOK KONUT ALAN ÜLKELER

Bu yıl 11 ayda Türkiye genelinde yabancılara en çok konut satışı yapılan ülkeler ise şöyle:

"Irak 6 bin 699, İran 4 bin 660, Rusya 2 bin 531, Suudi Arabistan 2 bin 14, Afganistan 1879, Kuveyt 1730, Almanya 1576, Ürdün 1442, Yemen 1323, İngiltere 1247, Azerbaycan 1045, Filistin 991, Libya 970, Mısır 891, İsveç 699, Kazakistan 672, Katar 650, Ukrayna 616, ABD 596, Lübnan 590, diğer ülkelerden 7 bin 795."
DHA
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