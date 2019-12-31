İstanbul'da Suriyeli eski savaş pilotu öldürüldü
|31 Aralık 2019 22:13
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Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Korkunç cinayete evde bulunan 5 yaşındaki oğlu da tanık olurken, katil zanlısı cinayetin işlendiği evde gözaltına alındı.
Olay sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipleri 5 yaşındaki çocuk karşıladı. İçeri giren ekipler boğazı kesildiği tahmin edilen bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr 'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olayı anlatan Yenikent Mahalle Muhtarı Önder Ay,"Öldüren kişi de evde şok halindeydi" diye konuştu.
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