2019'da Google'da en çok neleri aradık?
|31 Aralık 2019 22:17
|Yazdır
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.İşte şarkılardan dizilere, ünlü isimlerden yemek tariflerine en çok merak edilenler...
TÜRKİYEGENEL
. İstanbul Seçim Sonuçları 2019
. Geleceğe Nefes
. YSK
. Deprem
. Sigara Fiyatları
. Dolar Kuru
. Askerlik Son Dakika
. EYT
. İstiklal Marşı 10 Kıta
. Notre Dame Katedrali
İSİMLER
. Emine Bulut
. Ekrem İmamoğlu
. Neslican Tay
. Palu Ailesi
. Tarık Ünlüoğlu
. Kerimcem Durmaz
. Dilber Ay
. Ayşen Gruda
. Devran Çağlar
. Demet Akbağ
DİZİLER
. Mucize Doktor
. Zalim İstanbul
. Her Yerde Sen
. Game of Thrones
. Kuzey Yıldızı
. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
. Afili Aşk
. Kuzgun
. Bir Zamanlar Çukurova
. Yasak Elma
ŞARKILAR
. Derdim Olsun - Reynmen
. Susamam - Şanışer
. Çok Sevdim Yalan Oldu - Fatih Bulut
. Ela - Reynmen
. Mekanın Sahibi - Norm Ender
. Aya - Murda & Ezhel
. Unuturum Elbet - Rafet El Roman & Derya
. Ruhumda Sızı - Ender Balkır
. Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
. Sana Doğru - Bora Duran
YEMEK
. Revani
. Kestane
. Limonata
. Sütlaç
. Kapuska
. Barbunya
. Piyaz
. Cheescake
. Paçanga Böreği
. Alıç Sirkesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2019'un en çok aranan şarkıcıları
31 Aralık 2019 19:17
|TikTok adlı uygulama Twitter'ı solladı
31 Aralık 2019 12:29
|Türk Telekom müzik'te 2019'un 'En'lerini açıkladı
30 Aralık 2019 20:47
|BTK: Wikipedia için gerekçeli kararı bekliyoruz
27 Aralık 2019 11:19
|Wikipedia kurucusu'ndan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
26 Aralık 2019 23:04
|Dijital mirasınız kimlere kalacak?
24 Aralık 2019 07:16
|Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2019 21:05
|Sosyal medya insanları daha çok strese sokuyor
22 Aralık 2019 15:51
|2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu
19 Aralık 2019 19:23
|'Google' ile ilgili ilk resmi açıklama
19 Aralık 2019 11:54