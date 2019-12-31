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2019'da Google'da en çok neleri aradık?

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.
 31 Aralık 2019 22:17
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2019'da Google'da en çok neleri aradık?

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.İşte şarkılardan dizilere, ünlü isimlerden yemek tariflerine en çok merak edilenler...

TÜRKİYE

GENEL

. İstanbul Seçim Sonuçları 2019

. Geleceğe Nefes

. YSK

. Deprem

. Sigara Fiyatları

. Dolar Kuru

. Askerlik Son Dakika

. EYT

. İstiklal Marşı 10 Kıta

. Notre Dame Katedrali

İSİMLER

. Emine Bulut

. Ekrem İmamoğlu

. Neslican Tay

. Palu Ailesi

. Tarık Ünlüoğlu

. Kerimcem Durmaz

. Dilber Ay

. Ayşen Gruda

. Devran Çağlar

. Demet Akbağ

DİZİLER

. Mucize Doktor

. Zalim İstanbul

. Her Yerde Sen

. Game of Thrones

. Kuzey Yıldızı

. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

. Afili Aşk

. Kuzgun

. Bir Zamanlar Çukurova

. Yasak Elma

ŞARKILAR

. Derdim Olsun - Reynmen

. Susamam - Şanışer

. Çok Sevdim Yalan Oldu - Fatih Bulut

. Ela - Reynmen

. Mekanın Sahibi - Norm Ender

. Aya - Murda & Ezhel

. Unuturum Elbet - Rafet El Roman & Derya

. Ruhumda Sızı - Ender Balkır

. Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen

. Sana Doğru - Bora Duran

YEMEK

. Revani

. Kestane

. Limonata

. Sütlaç

. Kapuska

. Barbunya

. Piyaz

. Cheescake

. Paçanga Böreği

. Alıç Sirkesi
Memurlar.Net
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