İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı
İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı
|31 Aralık 2019 22:35
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Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:80 milyon liralık ikramiye ve amorti rakamı belli oldu
|Tam Rakam (7) (80.000.000,00)
|1358490
|Tam Rakam (7) (8.000.000,00)
|9976216
|Tam Rakam (7) (1.000.000,00)
|2375580
|3323655
|4846075
|4970823
|6437337
|6728347
|7635511
|9383550
|3038866
|4812895
|Tam Rakam (7) (100.000,00)
|0057454
|1457718
|2490474
|3358473
|4892302
|5366912
|6406563
|7809550
|0402010
|2053097
|2498252
|3501606
|4968361
|5455054
|6784537
|8236900
|0517973
|2212063
|2785144
|4223193
|5010173
|5560584
|7393060
|9764331
|1417952
|2444315
|2912476
|4872782
|5201009
|6084038
|Tam Rakam (7) (10.000,00)
|0359316
|1491666
|2598517
|3683500
|4886105
|5966209
|7172809
|8465049
|0366813
|1498185
|2725711
|3723821
|5089741
|6059783
|7223561
|8844823
|0411974
|1556701
|2822171
|3790013
|5204150
|6174252
|7317780
|8878725
|0428327
|1588586
|2933382
|3891167
|5219781
|6530094
|7354829
|8906625
|0623026
|1709269
|2951631
|4089963
|5352565
|6530843
|7498857
|8999442
|0820675
|1849486
|2956474
|4148421
|5391778
|6547409
|7528151
|9031031
|0830047
|2001939
|3103959
|4231432
|5453569
|6564846
|7552836
|9053071
|1027170
|2056433
|3158909
|4255143
|5477231
|6566851
|7716226
|9234463
|1164025
|2097502
|3335325
|4350063
|5508432
|6619774
|8325015
|9593374
|1173252
|2375476
|3345696
|4449468
|5706818
|6651826
|8380153
|9709630
|1190473
|2490340
|3407956
|4479109
|5728310
|6908590
|8398835
|9959762
|1252116
|2517904
|3541372
|4728608
|5919088
|6969248
|8432958
|9960739
|1411026
|2534088
|3654121
|4730858
|Tam Rakam (7) (5.000,00)
|0100031
|1442371
|2836385
|3821323
|5102365
|6387322
|7471486
|8444110
|0138218
|1509015
|2865486
|3835016
|5103698
|6446184
|7485653
|8546626
|0159570
|1625944
|2869082
|3860586
|5206194
|6458527
|7508221
|8636279
|0308085
|1761510
|2876942
|3909019
|5229935
|6531882
|7538077
|8742261
|0311568
|1824405
|2939501
|4012098
|5244019
|6560170
|7607670
|8755195
|0427369
|1829264
|2988825
|4030392
|5369877
|6796006
|7622402
|8768657
|0470569
|1883337
|3033006
|4127613
|5389884
|6812665
|7635068
|9055215
|0505333
|1932421
|3068130
|4136190
|5453499
|6825026
|7685008
|9093425
|0563464
|1995437
|3162219
|4159970
|5481823
|6919171
|7782355
|9114083
|0631528
|2074203
|3183291
|4244946
|5498905
|6935842
|7816068
|9115982
|0738245
|2252723
|3242225
|4317150
|5526315
|6957237
|7835783
|9125677
|0740130
|2269565
|3279824
|4362749
|5579627
|6992847
|7883310
|9155876
|0750261
|2289891
|3311548
|4399238
|5770365
|7026436
|7955316
|9214743
|0761600
|2399720
|3320357
|4468627
|5933495
|7034984
|8031476
|9343346
|0772226
|2442163
|3326169
|4512434
|5994950
|7103254
|8056003
|9346038
|0776232
|2447797
|3326299
|4543642
|6030530
|7143607
|8076964
|9353165
|0872689
|2474095
|3413404
|4588747
|6063325
|7153290
|8101520
|9413153
|1105044
|2533524
|3552247
|4638914
|6117188
|7184690
|8139954
|9555343
|1130333
|2556076
|3592674
|4660798
|6128665
|7226487
|8173182
|9586570
|1137768
|2584509
|3710731
|4679415
|6178414
|7268179
|8275762
|9612724
|1189791
|2610585
|3732023
|4693899
|6203754
|7271006
|8324004
|9617419
|1247335
|2694146
|3738796
|4771717
|6216574
|7294943
|8335017
|9690545
|1284375
|2704833
|3754391
|4848366
|6332897
|7320368
|8390343
|9822567
|1427572
|2808222
|3761123
|4972824
|6373482
|7357403
|8407011
|9823329
|1435070
|2808903
|3801714
|5067166
|6377398
|7445134
|8431835
|9924547
|Son 6 Rakam (1.000,00)
|039817
|142288
|328590
|439153
|547563
|641916
|711926
|924564
|058652
|159559
|346176
|458115
|550189
|664216
|755123
|951138
|067927
|219067
|347622
|473164
|559613
|671538
|820866
|967662
|071444
|222092
|383595
|499015
|562327
|673826
|858002
|968943
|075634
|279908
|385008
|500433
|575686
|686240
|874410
|976469
|096037
|310009
|400317
|523647
|619730
|703769
|898225
|978961
|102262
|328462
|Son 5 Rakam (400,00)
|00502
|13383
|26645
|40644
|46496
|62219
|75346
|84981
|01490
|13412
|28129
|41839
|49439
|62738
|76342
|85036
|04729
|18014
|31554
|41917
|52412
|63229
|77758
|85993
|06367
|18045
|31779
|42910
|53983
|64796
|77802
|87065
|06828
|18102
|32057
|43402
|54203
|67600
|78154
|89862
|07258
|18508
|33199
|43837
|55511
|69103
|78564
|92296
|08018
|18682
|34412
|43979
|56427
|69376
|78618
|92995
|08121
|19738
|34594
|44124
|56518
|71372
|79227
|93585
|08439
|20852
|37607
|44442
|57636
|71560
|80624
|93876
|09351
|22180
|37725
|44531
|58947
|73267
|82995
|96184
|11683
|24120
|38354
|45561
|59308
|73531
|84089
|98760
|11717
|25719
|40215
|45817
|60855
|73888
|84739
|99485
|12536
|25892
|40358
|46134
|Son 4 Rakam (300,00)
|0247
|1342
|2647
|3900
|5483
|6203
|6793
|8317
|0804
|1408
|2703
|4447
|5743
|6533
|6968
|9343
|0965
|1488
|2818
|4524
|5848
|6534
|7040
|9404
|1238
|1667
|2943
|4623
|5877
|6666
|7411
|9522
|1269
|2298
|3796
|4962
|6166
|6780
|7691
|9773
|Son 3 Rakam (200,00)
|025
|095
|178
|352
|468
|650
|779
|905
|045
|127
|291
|405
|608
|662
|854
|950
|063
|140
|307
|451
|Son 2 Rakam (160,00)
|01
|09
|45
|48
|69
|83
|96
|Amorti (80,00)
|4
|8
|Teselli (80.000,00)
|0358490
|1348490
|1357490
|1358430
|1358493
|1358690
|1398490
|3358490
|1058490
|1350490
|1358090
|1358440
|1358494
|1358790
|1458490
|4358490
|1158490
|1351490
|1358190
|1358450
|1358495
|1358890
|1558490
|5358490
|1258490
|1352490
|1358290
|1358460
|1358496
|1358990
|1658490
|6358490
|1308490
|1353490
|1358390
|1358470
|1358497
|1359490
|1758490
|7358490
|1318490
|1354490
|1358400
|1358480
|1358498
|1368490
|1858490
|8358490
|1328490
|1355490
|1358410
|1358491
|1358499
|1378490
|1958490
|9358490
|1338490
|1356490
|1358420
|1358492
|1358590
|1388490
|2358490
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