1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı- Kutlamaların gerçekleştirileceği alanlarda patlayıcı madde kontrolü yapan polis ekipleri, vatandaşların üst aramasının tamamlanmasının ardından alanlara girmesine izin verdi
 31 Aralık 2019 22:40
Yazdır
Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı

Ankara'da vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Güvenlik önlemleri kapsamında il genelinde 17 bin 869'u polis, 5 bin 545'i jandarma olmak üzere, 23 bin 414 kolluk kuvveti görevlendirildi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi ve Bestekar Sokak başta olmak üzere. vatandaşların kutlamalar için bir araya geleceği alanlara çıkan bazı yollar belediyeye ait hafriyat kamyonlarıyla trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, kutlamaların gerçekleştirileceği alanlarda dedektör köpeklerin de yardımıyla patlayıcı madde araması yaptı. Vatandaşlar, söz konusu alanlara kurulan güvenlik kontrol noktalarından üst araması yapıldıktan sonra alındı.

Güven timlerinin sivil kıyafetlerle görev yaptığı kutlama alanlarında eğitimli köpeklerle devriye görevi yerine getirildi.

Kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubelerine bağlı ekipler de hazır bulunduruldu.

- Trafik denetimleri artırıldı

Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, evraklarını kontrol ettikleri sürücüleri alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan, umuma açık eğlence mekanları, metro istasyonları, tren garı ve Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) özel güvenlik görevlilerine ilave olarak görevlendirilen polisler de gece boyunca hizmet verecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis ekipleri, alanlarda geniş güvenlik önlemi aldı
31 Aralık 2019 21:54		 İstanbul'daki proje, Fadıl'a devredilince hüsranla sonuçlandı!
31 Aralık 2019 21:39
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
31 Aralık 2019 21:21		 Marmara Adası 53 saat sonra elektriğe kavuştu
31 Aralık 2019 20:46
Geçen yıl beyaza bürünen bazı yerler şimdi çok farklı
31 Aralık 2019 19:56		 Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı
31 Aralık 2019 17:55
Lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük
31 Aralık 2019 17:18		 Meyve bileşenlerinden üretildi: Mor bazlama
31 Aralık 2019 16:58
Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası
31 Aralık 2019 16:40		 Tarihi ilçe bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı
31 Aralık 2019 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir00:03 - 1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Yeni yıla çalışarak giriyorlar23:56 - Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi23:50 - Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti23:46 - Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama23:40 - Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor23:34 - Yeni yılı görev başında karşılıyorlar23:28 - Yılbaşı sofralarına dikkat!23:22 - Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor
23:17 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması23:11 - Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi23:06 - Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi23:00 - Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı22:53 - Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai22:47 - Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu22:47 - Ankara Valisi'nden polis ve jandarma personeline ziyaret22:42 - 9 ay kız bebek bekledikler, erkek doğunca şaşkına döndüler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yeni yıla çalışarak giriyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
kendimden bir başkasını kapsarım 1
yaşamak 1
özel sektörün köle alımları 1
yılbaşı 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
mertcan bilici 1
kuru iğne tedavisi 2
jailson marques siqueira 1
the irishman 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam