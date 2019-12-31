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Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu

Van Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Felsefe Öğretmeni Bilge Erbaş evinde ölü bulundu.
 31 Aralık 2019 22:47
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Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu

Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 27 yaşındaki Felsefe Öğretmeni Bilge Erbaş evinde ölü bulundu.

Bilge Erbaş'tan haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Evinde ölü halde bulunan öğretmenin naaşı Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat'lı olduğu öğretinin öğretmenin naaşı otopsinin ardından memleketine uğurlanacak.

Genç öğretmenin ölmüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Memurlar.Net
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