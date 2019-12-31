Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
|31 Aralık 2019 23:06
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 2020'ye ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi.
Yönetmelik daha önce 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecekken, bu süre 31/12/2019 olarak değiştirilmişti.
İŞTE 5. MÜKERER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/3/2020" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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