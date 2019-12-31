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Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai

Ankara'da 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde, yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla yoğun çaba gösteriliyor
 31 Aralık 2019 22:53
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Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai

Başkentte, yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai harcanıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde (AÇM) alınan üst düzey tedbirler çerçevesinde 90 personelle hizmet verildi.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların ve görev başında olanların yeni yılını kutladı.

Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında binlerce personelin görevlendirildiğini bildiren Tandoğan, KGYS merkezinde, sahadaki ekiplere anında yardımcı olabilmek, meydana gelen ya da gelebilecek olaylara çözüm bulabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Hakan Tandoğan, plaka tanıma ve araç takip sistemlerinin de aktif şekilde kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesi dediğiniz zaman ister istemez insanların toplu olarak belli yerlerde biriktiğini görüyoruz. Ankara'da kutlamalar ve etkinlikler genelde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunus Caddesi, Bestekar, Büklüm sokakları, Kuğulu Kavşağı, Alacaatlı ve Bahçelievler tarafında oluyor. Vatandaşların yoğun olduğu yerler daha çok dikkatimizi çekiyor."

- "Çözünürlüğü ve seçiciliği yüksek kameralar kullanıyoruz"

Bu bölgelerde olayların toplumsal bir eyleme dönüşmemesi için kısa zamanda müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Tandoğan, şöyle devam etti:

"Merkezdeki kameralarımız vatandaşların evlerinde kullandığı cinsten kameralar değil. Burada çözünürlüğü çok yüksek, çok uzak mesafelerden seçicilik yapacak tarzda kameralar kullanıyoruz. Buradaki ekranlar bile vatandaşımızın evinde kullandığı tarzda ekranlar değil. Onların bile özellikleri farklı. Son teknolojiyle yürümeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız."

- "2 bin 114 çağrı aldık"

112 AÇM Müdürü Funda Darıcı da merkezde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verildiğini ve yılbaşı gecesinde olağanüstü bir durumda personel sayısını artırılabileceklerini dile getirdi.

Darıcı, kış mevsimi olması dolayısıyla trafik kazalarına ilişkin çok çağrı geldiğine işaret ederek, "Gecenin ilerleyen saatlerinde gürültü ve kavgaya karışan vatandaşlar dolayısıyla çağrı alabiliriz. Eğlence merkezlerine giden vatandaşlarımızın orada yaşadığı sıkıntılar, hesap öderken yaşadıkları sıkıntılarla ilgili çağrılar da alabiliyoruz. Tabii bu tarz çağrıları emniyet birimimize aktarıyoruz. Şu an için şehrimizde herhangi bir sıkıntı görülmüyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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