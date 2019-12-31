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Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.
 31 Aralık 2019 23:00
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Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, güvenlik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Vali Yardımcısı Bahattin Çelik ile merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Yaman burada pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti. İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ve buradaki askerlerle görüşen Yaman, jandarma ve polislerin uygulama noktalarında da sürücü ve vatandaşların yeni yılını kutladı, onlara şeker ikram etti.

Taksi durağındaki şoför ve esnaf ile vatandaşlara yeni yılla ilgili tebriklerini ileten Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti, buradaki çağrılara cevap verdi.

Vali Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla görev başında giren görevli personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak açısından ziyarette bulunduğunu söyledi.

Yeni yıla girerken kentte herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Yaman, şöyle devam etti:

''Mardin, 2019 yılını huzur içerisinde geçirdi. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımızın yüzü güldü. 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bir milyondan fazla yatılı turist ağırladık. Bunlar önemli. Yeni yatırımlar devam ediyor. Bunun sebebi de şehrimiz ve bölgemizdeki huzur. "Bu akşam İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, güvenlik korucularımızla birlikte 13 bin 700 görevlimizle Mardin'in her noktasında görev yapıyoruz. Operasyonlarımız var. Kontrol noktalarında görevlilerimiz var. 2019'u huzur içerisinde geçirdiğimiz gibi 2020 yılının da huzur içerisinde geçeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onun riyasetinde bölgede huzur oluştu. İçişleri Bakanlığı ile bakanlıkların koordinasyonu çok önemliydi bu mücadelede. Bölgedeki idari amirler ve vatandaşlar hep birlikte huzura katkı sağladı. Bütün dünyaya, hem ülkemize hem de Mardin'imize huzur diliyorum. İnşallah her zaman da böyle olur."

Vali Yaman, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki koruma altındaki çocuklar ve Mardin Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarına da ziyarette bulundu.
Anadolu Ajansı
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