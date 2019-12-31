Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
|31 Aralık 2019 23:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kasım ayında 616 yatırım teşvik belgesi verildi.
Bakanlığın, Kasım 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 13 milyar 763 milyon 794 bin 4 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 714 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 549 milyon 250 bin 709 lira olan ve 1511 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 48 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 6 milyar 5 milyon 666 bin 283 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 14 bin 705 oldu.
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