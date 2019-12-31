Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması
|31 Aralık 2019 23:17
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Konseyi'nin Daimi Temsilciler toplantısına atıfta bulunarak, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek; Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Arap Ligi Konseyi'nin Daimi Temsilciler Düzeyinde Libya Konulu Olağanüstü toplantısı hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Arap Ligi Konseyi'nin Daimi Temsilciler düzeyinde bugün (31 Aralık) gerçekleştirilen Libya konulu olağanüstü toplantısı sonunda yayınlanan bildiride 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşmasına (Suheyrat Anlaşması) atıfta bulunulmuş olmasını ve Libya'da istikrarın sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunun vurgulanmasını not ediyoruz.
Bu bağlamda, Libya Siyasi Anlaşmasının ve 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının lafzı ve ruhunun öncelikle Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçladığını ve tüm BM üyelerine bu yönde çağrıda bulunduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.
Buna mukabil, Libya Siyasi Anlaşması ve BMGK'nın 2259 sayılı kararının hilafına sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından başta başkent Trablus'a yönelik olmak üzere aylardır sürdürülen dış askeri destekli saldırılar karşısında Arap Ligi'nin sessiz kaldığı, kararlı ve uluslararası meşruiyetin yanında bir tutum ortaya koyamadığı da ortadadır. Türkiye, Libya'da siyasi bir çözüm sağlanabilmesi için öncelikle saldırıların durdurulması ve derhal tam ateşkes sağlanması gerektiğini başından beri savunagelmiştir. Bu çerçevede, Berlin Süreci'ne aktif ve yapıcı katkı sağlamaktadır.
Libya'da, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı ve kalıcı siyasi çözümün, askeri yöntemlerle oldubittiler yaratmak peşinde koşanların cesaretlendirilmesiyle değil caydırılmasıyla mümkün olabileceğini hatırlatmakta da yarar buluyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek; Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2020 00:03
|Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi
31 Aralık 2019 23:56
|Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
31 Aralık 2019 23:46
|Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
31 Aralık 2019 23:00
|Ankara Valisi'nden polis ve jandarma personeline ziyaret
31 Aralık 2019 22:47
|Bakan Soylu'nun uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi
31 Aralık 2019 22:18
|Bakan Yard. ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti
31 Aralık 2019 21:59
|Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu
31 Aralık 2019 21:49
|Emniyet müdürü, vatandaşların sorunlarını çözüyor
31 Aralık 2019 21:17
|Vali, sınırda nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti
31 Aralık 2019 20:15