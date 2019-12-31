1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor

 31 Aralık 2019 23:22
Yazdır
Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki, Suriye sınırında konuşlu 12. Hawk Batarya Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, 2020 yılını ailelerinden uzak nöbet tutarak karşılıyor.

Eli tetikte, gözü sınır hattında olan Mehmetçik, yeni yıla ailelerinden uzak komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Güvenlik güçleri, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

12. Hawk Batarya Komutanı Teğmen Mustafa Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, icra ettikleri zorlu görevin haklı gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Çatal, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere dualarını esirgemeyen, Yüce Türk milletinin yeni yılını kutladıklarını belirtti.

Hava Uzman Çavuş İsmail Condal da 24 saat boyunca sınır hattında görev başında olduklarını aktardı.

Birliklerinin sınır hattında konuşlu olduğunu ifade eden Condal, ''Bizler burada öncelikle silahlı kuvvetlerin hava savunma gücünü en üst seviyede tutmak için 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin şan ve şerefini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı tüm milletimizin bilmesini isteriz. Aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin başta olmak üzere tüm Türk halkının yeni yılını kutlarız.'' dedi.

- Baba da oğul da nöbet başında

12. Hawk Batarya Komutanlığında görevli sözleşmeli Er Yusuf Yalçın, İdlib'de gözlem noktasında görevinin başında olan Uzman Çavuş babasının yeni yılını telefonla kutladı.

"Hatay sınırında vatanımızı milletimizi korumaktayız." diyen Yalçın, ''Milletimizin içi rahat olsun, biz buradayken onlar rahat uyuyabilir ve evlerinde huzur içinde olabilirler. Buradan tüm halkımızın ve ailemin yeni yılını kutlarım. Şu an babam 2 yıldır İdlib'de gözlem noktasında görev yapmakta, ben de yaklaşık 2,5 yıldır burada görev yapmaktayım. Babamla aynı mesleği ifa etmekten dolayı mutluyum gururluyum, inşallah bir gün aynı yerde aynı birlikte görev yapmak nasip olur.'' şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni yıla çalışarak giriyorlar
01 Ocak 2020 00:00		 Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor
31 Aralık 2019 23:40
Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
31 Aralık 2019 23:11		 Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
31 Aralık 2019 23:06
Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai
31 Aralık 2019 22:53		 İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında
31 Aralık 2019 22:38
Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik
31 Aralık 2019 21:01		 Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak
31 Aralık 2019 20:23
Bürokratlar yeni yılı görev başında karşılayacak
31 Aralık 2019 20:11		 BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı
31 Aralık 2019 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir00:03 - 1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Yeni yıla çalışarak giriyorlar23:56 - Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi23:50 - Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti23:46 - Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama23:40 - Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor23:34 - Yeni yılı görev başında karşılıyorlar23:28 - Yılbaşı sofralarına dikkat!23:22 - Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor
23:17 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması23:11 - Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi23:06 - Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi23:00 - Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı22:53 - Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai22:47 - Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu22:47 - Ankara Valisi'nden polis ve jandarma personeline ziyaret22:42 - 9 ay kız bebek bekledikler, erkek doğunca şaşkına döndüler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yeni yıla çalışarak giriyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara havaları 1
the irishman 1
yaşamak 1
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
ilgisiz erkek 2
kuru iğne tedavisi 2
sevda yüklü kervanlar 1
Sana layık kul olamadık 1
işte türkiye'nin otomobili 4
primat 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam