Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor
|31 Aralık 2019 23:40
|Yazdır
İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurular yarından itibaren yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığının Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar belge kapsamında gerçekleştirecekleri ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyannamelerde doğru ve eksiksiz olarak rejim kodu, muafiyet kodu, ilgili satır koduyla gerekli diğer bilgileri girmekle sorumlu olacak.
Öte yandan tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni yıla çalışarak giriyorlar
01 Ocak 2020 00:00
|Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor
31 Aralık 2019 23:22
|Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
31 Aralık 2019 23:11
|Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
31 Aralık 2019 23:06
|Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai
31 Aralık 2019 22:53
|İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında
31 Aralık 2019 22:38
|Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik
31 Aralık 2019 21:01
|Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak
31 Aralık 2019 20:23
|Bürokratlar yeni yılı görev başında karşılayacak
31 Aralık 2019 20:11
|BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı
31 Aralık 2019 19:33