1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni yıla çalışarak giriyorlar

-Yozgat'ta polis memurları, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yılbaşını görev başında karşıladı - Yozgat Valisi Kadir Çakır, huzurevinde kalan yaşlılar ile görevi başındaki polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı
 01 Ocak 2020 00:00
Yazdır
Yeni yıla çalışarak giriyorlar

Yozgat'ta polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak giriyor.

Kentte yılbaşı önlemleri dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları ile merkezde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Çakır, daha sonra Muslubelen jandarma uygulama noktasını, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis merkezini ziyaret ederek, görevlilerin yeni yılını kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, 2020 yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çakır, "Başta huzurevimiz olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük, sonra da polis ve askerimizi ziyaret ettik. Gelen yolcularımıza trafik kurlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. İnşallah önümüzdeki yıllar memleketimiz ve vatanımız için çok daha iyi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, içeride ve dışarıda ne kadar kötü niyetli insanlar varsa bertaraf etsin. Yeni yılın milletimize ve Yozgatlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretlerde Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor
31 Aralık 2019 23:40		 Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor
31 Aralık 2019 23:22
Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
31 Aralık 2019 23:11		 Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
31 Aralık 2019 23:06
Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai
31 Aralık 2019 22:53		 İtfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında
31 Aralık 2019 22:38
Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik
31 Aralık 2019 21:01		 Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak
31 Aralık 2019 20:23
Bürokratlar yeni yılı görev başında karşılayacak
31 Aralık 2019 20:11		 BUSKİ'den abonelere ödeme kolaylığı
31 Aralık 2019 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir00:03 - 1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Yeni yıla çalışarak giriyorlar23:56 - Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi23:50 - Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti23:46 - Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama23:40 - Ticaret Bakanlığı o sistemi yarın devreye alıyor23:34 - Yeni yılı görev başında karşılıyorlar23:28 - Yılbaşı sofralarına dikkat!23:22 - Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor
23:17 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması23:11 - Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi23:06 - Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi23:00 - Mardin Valisi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı22:53 - Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai22:47 - Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu22:47 - Ankara Valisi'nden polis ve jandarma personeline ziyaret22:42 - 9 ay kız bebek bekledikler, erkek doğunca şaşkına döndüler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yeni yıla çalışarak giriyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 1
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
primat 1
nörofren 2
hoşgeldin şehr-i transfer 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
the irishman 1
özel sektörün köle alımları 1
mertcan bilici 1
mesafe 3
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam