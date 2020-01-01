Dolar takip edildi ancak altın kazandırdı

Türkiye ekonomisi uluslararası gelişmelerin de etkisiyle inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı. Hiç şüphesiz ekonomide geçen yıl en çok konuştuğumuz konuların başında dolar geldi. Son çeyrekte yatay bir seyir izlemesine rağmen doların akıbetine ilişkin akla hayale sığmayan hezeyanlar ortaya atıldı. 2019'da en çok konuşulan yatırım aracı dolar olsa da altın, sağladığı kazançla yılı açık ara önde kapattı. Tercihini güvenli liman olarak bilinen altından yana yapanlar karlı çıktı.

300 LİRAYA DAYANDI

2019'a 218 lira ile başlayan altının gram fiyatı, yılın son gününde 291,7 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden gram altın, yüzde 34 kazandırarak yılı kapattı. Ne dolar ne avro hepsini kazancıyla katlayan gram altının yıldızı uzmanlara göre; 2020'de de parlamaya devam edecek. 2019'un kazanç tablosuna baktığımızda yüzde 34 kazançla altın açık ara önde. BIST 100 Endeksi yüzde 29,6, dolar yüzde 12,4, avro ise yüzde 10,2 kazançla yılı kapattı.

2019'DA 115 BİNİ GÖRDÜ

Ekonominin dengelenmesi faizlerin de düşmesiyle yükseliş trendini sürdüren borsa kazancıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıla 88 bin 865 puan ile başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, 2019'un son gününde direnç olarak nitelendirilen 115 bin puanı test etti. 114 bin bandını aşarak, 20 ayın zirvesi olan 115 bin 312'ye çıkarak, yatırımcısına bir yılda yüzde 29,6 kazandırdı. Edeks geçen yılı 114 bin 425 puandan kapatktı.Analistler, hisselere yönelik ilginin artması sonucunda BIST 100 endeksinde tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

DOLAR KONUŞULDUĞUYLA KALDI

Geriye dönük bakıldığında doların adı altının kazancının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ocak 2019'a 5.29 ile başlayan Dolar/TL seviyesi, gündemde olmasına rağmen sadece yüzde 12,4 kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın twetleri, korumacı politikaları ve tehditleri ile geçen zamanda altının kazançta doları 3'e katladığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bin 200 baz puanlık indirimine rağmen dolar son çeyrekte yatay bir seyir izledi. Yıla 6,06 ile başlayan Avro/TL ise yüzde 10,2 kazançla yılı kapattı.